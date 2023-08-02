"Как цыган лошадку держит": этнический венгр разнес Европу и США за недостаточную поддержку Украины

Легендарный тренер Йожеф Сабо не понимает, почему наши союзники не дают нам дальнобойные ракеты. Уроженец Ужгорода вспомнил теракты окупантов в Днепре и Кременчуге.

Украина уже полтора года сопротивляется полномасштабному вторжению России. Вооруженные силы сражаются за существование государства, а цивилизованный мир активно поддерживает нашу страну.

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Множество стран посылают немало военной помощи ВСУ. Впрочем, этого пока недостаточно, чтобы деоккупировать собственные территории и защитить города от ракетных атак террористов.

Однако наши союзники не спешат предоставлять вооружения, которым можно было бить по территории России. Это возмутило легенду Динамо и бывшего тренера сборной Украины Йожефа Сабо.

Ракеты попали в Днепр и там 30 человек погибли. Второй раз у Кременчуга... Так и мне хочется идти воевать! Давайте мне автомат, давайте все старцы соберемся и пойдем воевать. А иначе невозможно. Ну, так жить невозможно, когда бьют ракетами, а мы что? Я не понимаю в этом ничего. Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит,

– сказал Сабо.

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Отметим, что Йожеф – этнический венгр. Он родился в Ужгороде в 1940 году, когда город был частью Венгрии. После начала войны он часто критикует свое отечество и его премьер-министра Виктора Орбана.

Сабо за свою тренерскую карьеру пять раз возглавлял Динамо, с которым выиграл четыре чемпионства и два Кубка Украины. Также наставник в течение трех лет руководил сборной Украины.