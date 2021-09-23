Водитель Динамо умер от сердечного приступа, когда вез футболистов на матч во Львов

По дороге из Киева во Львов умер водитель Динамо Анатолий Дрогуль. Произошло это, когда он в клубном автобусе вез футболистов на матч.

О смерти водителя клуба сообщается на официальном сайте клуба. 63-летний Анатолий Дрогуль работал водителем в Динамо более 20 лет.

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По данным издания Meta-ratings.com.ua водитель умер от сердечного приступа. Произошло это во время поездки юношеской команды Динамо на матч во Львов против сверстников из Руха. Несчастный случай произошел на выезде из Киева. Спасти его не удалось.

До Львова команда Динамо U-19 отправилась уже с другим водителем.