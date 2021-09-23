Про смерть водія клубу повідомляється на офіційному сайті клубу. 63-річний Анатолій Дрогуль працював водієм в Динамо понад 20 років.

Водночас Динамо оштрафували на пів мільйона гривень за бійку на НСК "Олімпійський"

За даними видання Meta-ratings.com.ua, водій помер від серцевого нападу. Сталося це під час поїздки юнацької команди Динамо на матч до Львова проти однолітків з Руху. Нещасний випадок стався на виїзді з Києва. Врятувати його не вдалося.

До Львова команда Динамо U-19 відправилася вже з іншим водієм.