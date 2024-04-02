Вследствие массированного ракетного удара России по Днепру была повреждена спортивная школа, в которой, в частности, занималась звезда прыжков в высоту Ярослава Магучих. Ранее на этот террористический акт отреагировала Ярослава, а теперь есть новые подробности от Днепропетровской ОВА.

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Во время взрыва в училище Магучих находились молодые спортсмены

На очередной террористический акт россиян отреагировал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. На своем телеграмм-канале он опубликовал пост, в котором сообщил, что во время взрыва в здании училища находились молодые спортсмены.

"Россияне совершили преступление против самого дорогого – детей! Разгромили садик в Днепре. А еще – колледж. Более сорока лет в нем воспитывали настоящих звезд спорта.

Отсюда вышли известные на мировой арене спортсмены Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль. Те, которые в этом году будут представлять страну на Олимпийских играх.

И сегодня, во время взрыва, там были ребята и девушки. Хорошо, что придерживались правил безопасности и с воздушной тревогой спустились в укрытие. И все равно – агрессия, которую направил на них враг, оставит свой отпечаток.

Оставит, но не сломает. Потому что они – будущее Украины. И за нее продолжат борьбу. Прославлять каждый в своем виде спорта", – написал Сергей Лысак.

Видео последствий ракетного удара по Днепру

Напомним, российская армия сегодня, 2 апреля, нанесла ракетный удар по Днепру. В результате пострадали гражданские лица, а также спортивная школа и база футбольного клуба СК Днепр-1.