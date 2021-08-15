Внук Али с бешеного избиения соперника дебютировал на профессиональном ринге: видео

Нико Али Уолш, внук Мухаммеда Али дебютировал на профессиональном ринге. Американский боксер не оставил шансов земляку Джордана Викса

Новый Али на ринге

Джордан Викс не мог ничего противопоставить неуступчивому внуку Али. Уже с первых секунд боя стало понятно, кто будет фаворитом этого противостояния в среднем весе.

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Нико Али Уолш бросился в атаку, выбрасывая мощные удары в сторону соперника. Викс не смог надежно выстроить защиту. Поединок превратился в сплошное избиение Джордана. Это заметил рефери, который досрочно остановил драку.

Нико Али Уолш с победы дебютировал на профессиональном ринге. Интересно, что ее он получил в шортах своего легендарного дедушки.

Видео боя Нико Али Уолша