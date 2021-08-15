Новый Али на ринге

Джордан Викс не мог ничего противопоставить неуступчивому внуку Али. Уже с первых секунд боя стало понятно, кто будет фаворитом этого противостояния в среднем весе.

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Нико Али Уолш бросился в атаку, выбрасывая мощные удары в сторону соперника. Викс не смог надежно выстроить защиту. Поединок превратился в сплошное избиение Джордана. Это заметил рефери, который досрочно остановил драку.

Нико Али Уолш с победы дебютировал на профессиональном ринге. Интересно, что ее он получил в шортах своего легендарного дедушки.

Видео боя Нико Али Уолша