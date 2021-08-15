Новий Алі на ринзі

Джордан Вікс не міг нічого протиставити непоступливому онуку Алі. Вже з перших секунд бою стало зрозуміло, хто буде фаворитом цього протистояння у середній вазі.

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Ніко Алі Волш кинувся в атаку, викидаючи потужні удари у сторону суперника. Вікс не зміг надійно вибудувати захист. Поєдинок перетворився у суцільне побиття Джордана. Це помітив рефері, який достроково зупинив бійку.

Ніко Алі Волш з перемоги дебютував на професійному ринзі. Цікаво, що її він здобув у шортах свого легендарного дідуся.

Відео бою Ніко Алі Волша