В понедельник, 14 декабря, чемпион Европы по боксу Виталий Качановский умер в возрасте 61 года.

Трагические новости сообщили на фейсбук-странице Фастовского городского совета.

Смотрите также Потери года: кто из известных людей умер в 2020 году

"Виталий Николаевич был заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, многократным чемпионом Украины и призером первенства СССР по боксу. Фастовская община разделяет боль утраты и поддерживает семью Виталия Качановского в час скорби. Светлая память и вечный покой его души", – говорится в сообщении.

Что известно о Виталии Качановский

Качановский родился 11 декабря 1959 года в Фастове, впоследствии став почетным жителем города. Он является заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом Европы по боксу в 1983 году в категории до 81 кг, обладателем Кубка мира-1983, чемпионом СССР в 1986 и пятикратным призером этих соревнований в период с 1982-го по 1985 годы и в 1987-м.

За свою карьеру Виталий Качановский провел 221 поединок и 207 из них закончились его победой.