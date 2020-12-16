У понеділок, 14 грудня, чемпіон Європи з боксу Віталій Качановський помер у віці 61 року.

Трагічні новини повідомили на фейсбук-сторінці Фастівської міської ради.

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"Віталій Миколайович був заслуженим майстром спорту, чемпіоном Європи, володарем Кубка світу, багаторазовим чемпіоном України і призером першості СРСР з боксу. Фастівська громада поділяє біль втрати і підтримує сім'ю Віталія Качанівського в годину скорботи. Світла пам'ять і вічний спокій його душі", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Віталія Качановського

Качановський народився 11 грудня 1959 року у Фастові, згодом ставши почесним жителем міста. Він є заслуженим майстром спорту СРСР, чемпіоном Європи з боксу в 1983 році в категорії до 81 кг, володарем Кубка світу-1983, чемпіоном СРСР в 1986 і п'ятикратним призером цих змагань в період з 1982-го по 1985 роки і в 1987-му.

За свою кар'єру Віталій Качановський провів 221 поєдинок і 207 з них закінчилися його перемогою.