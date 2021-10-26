Внезапно умер бывший физиотерапевт Светолиной и Долгополова

Умер Алессио Чеккарелли, бывший физиотерапевт украинских теннисистов Александра Долгополова и Элины Светолиной. Алессио Чеккарелли скончался в возрасте 38 лет.

Долгополов: В это трудно поверить

Сообщается, что Алессио Чеккарелли ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Кстати Свитолина рассталась с тренером, с которым выиграла больше всего титулов в карьере

Украинец Долгополов, с которым работал Чеккарелли, прокомментировал внезапную смерть специалиста.

Поверить не могу в случившееся. Так грустно это слышно. Он был моим другом и заботился обо мне много лет. Алессио всегда имел такое положительное настроение. В это трудно поверить,

– сказал Довгополов.

У Чеккарелли остались отец Альфредо, мать Даниэла, брат Даниэле и его девушка Барбора.

Кроме Светолиной и Долгополова, Чеккарелли работал с Хеном Чоном, Флавией Пеннеттой, Франческой Скьявоне и Лаурой Зигемунд.