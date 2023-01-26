Вне здравого смысла: Россия и Беларусь получили приглашение на участие в Азиатских играх

Российские и белорусские спортсмены могут принять участие в международных соревнованиях, которые состоятся за пределами их "загнивающей страны". Олимпийский комитет Азии сделал враждебным странам заманчивое предложение.

Олимпийский комитет Азии с удовольствием примет на своих турнирах спортсменов из России и Беларуси. Атлеты этих враждебных стран, несмотря на войну, могут выйти на международную спортивную арену.

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Возвращение, которого никто не ожидал

Такой шанс атлетам враждебных стран может дать ОСА.

Примечательно, что сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину МОК мгновенно отреагировал на участие россиян и белорусов на международных соревнованиях. Международный олимпийский комитет попросил федерации разных видов спорта отстранить от стартов спортсменов, страны которых напали на Украину.

Только некоторые виды спорта не прислушались к просьбе МОК. К примеру, российские и белорусские теннисистки продолжают выступать на турнирах под эгидой ассоциаций WTA и ATP, но под нейтральным флагом.

Теперь МОК хочет усидеть на двух стульях – и поддержать Украину и вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену. Выходом для этого может послужить Азия, которая уже сделала официальное предложение России и Белоруссии для участия в Азиатских играх.

Возвращение россиян и белорусов может произойти только при серьезных требованиях и при полном нейтралитете. Иначе спортсмен будет отстранен от соревнований.

OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны получать возможность соревноваться. OCA предложила предоставить российским и белорусским спортсменам принять участие в турнирах в Азии, включая Азиатские игры,

– говорится в заявлении.

Азиатские игры начнутся 23 сентября 2023 года и продлятся до 8 октября в китайском Ханчжоу. Соревнования должны были начаться еще осенью 2022 года, но были перенесены через коронавирус.