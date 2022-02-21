Вместо Семеренко: Велепец не видел смешанную эстафету в Пекине без Меркушиной

Олимпийские игры-2022 закончились, поэтому все подводят итоги выступлений украинцев в Пекине. К сожалению, биатлонисты не принесли Украине наград.

Велепец видел Меркушину в смешанной эстафете

Смешанная эстафета дала старт биатлонной программе на Олимпиаде-2022. К сожалению, сборная Украины не смогла заехать на пьедестал и заняла только 13-е место.

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что главный тренер женской команды Урош Велепец не видел смешанной четверки без Анастасии Меркушиной.

Но 27-летняя биатлонистка прилетела в Пекин только после того, как из-за проблем со здоровьем досрочно свои выступления на Играх-2022 закончила Валентина Семеренко.

Во-первых, она почти гарантированно бежала бы на первый этап в смешанной эстафете. Урош Велепец до вылета в Пекин говорил, что без Насти не видит первого этапа. Но на тот момент, как я уже говорил, мы не могли ее заявить. Но в результате Меркушина все-таки попала на Олимпиаду и сумела очень неплохо проявить себя,

– сказал Брынзак.

Олимпийское золото смешанной эстафеты забрала Норвегия. На подиум попали Франция и ОКР.

Напомним, что Украину в первой гонке Олимпиады-2022 представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Именно одна из сестер Семеренко провалила свое выступление. Валя поехала на три штрафных круга по итогам двух стрельб. Еще на дополнительные 150 метров ездил Пидручный, выступавший на последнем этапе.

Как Меркушина выступила на Олимпиаде-2022 (места)