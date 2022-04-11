Вместо карьеры тренера взял оружие: экс-футболист сборной Украины патрулирует улицы на Ровенщине
Источник:Zbirna.com
Бывший форвард Металлиста и сборной Украины Владимир Гоменюк сменил тренерскую карьеру в защиту Украины. Экс-футболист служит в терробороне Mлинова Ровенской области.
Гоменюк: Сначала дежурили на одном из блокпостов
Бывший нападающий Днепра с 1 марта должен был приступить к работе в команде Вереса, где играют футболистов 2013 года рождения. Но нападение России изменило планы экс-футболиста.
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Владимир Гоменюк записался в территориальную оборону Млынова на Ровенщине.
Сначала дежурили на одном из блокпостов. В последние недели патрулируем улицы Mлинова во время комендантского часа. В Mлинове все под контролем украинских войск, активно помогает и территориальная оборона. Я уверен в наших силах,
– сказал Гоменюк.
Рассказал экс-нападник и о будущем Вереса, который из-за войны войны был распущен. По словам Гоменюка, многие игроки ровенского клуба стали волонтерами. О футболе и судьбе команды не следует говорить, ведь сначала нужно выгнать оккупантов с украинской земли.
На фоне войны продолжается строительство стадиона "Авангард" в Ровно. Реконструкция уже на завершающей стадии.
Напомним, что главный тренер Вереса Юрий Вирт продал медаль победителя Кубка УЕФА-2009. Все вырученные с аукциона деньги наставник отдал на нужды ВСУ.
Что известно о Владимире Гоменюке
- За карьеру провел 262 матча, в которых наколотил 67 голов и сделал 22 ассиста.
- Провёл 8 поединков за сборную Украины.
- Поиграл в целом ряде украинских клубов – Таврии, Днепре, Металлисте, Арсенале и Стали. Именно команда из Каменского стала последней в карьере Гоменюка, которую закончил в 2016 году.
- Работает в структуре Вереса.