Помощь для украинской армии
47-летний наставник ровенского клуба продал свою золотую медаль на аукционе за 220 тысяч гривен. Часть денег Юрий Вирт уже потратил на помощь украинской армии.
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Главный тренер Вереса приобрел для ВСУ каски и рации. Также Вирт закупил для украинских защитников бронежилеты.
Напомним, что стартовая сумма лота составила 2 тысячи гривен. За три дня цена медали выросла до 220 тысяч гривен. Вирт заявлял, что был бы очень рад, если эти деньги спасут жизнь хотя бы одного защитника Украины.
- Недавно один из игроков ровенского клуба Виталий Дахновский впал в курьез после необдуманного обращения к президенту Украины. Футболист обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь продолжить чемпионат Украины за пределами страны. Впоследствии извинился за свои слова.
- Команда Вирта ушла на зимний перерыв в статусе 9-й команды таблицы УПЛ.