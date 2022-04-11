Гоменюк: Спочатку чергували на одному з блокпостів

Колишній нападник Дніпра з 1 березня повинен був розпочати роботу у команді Вереса, де грають футболістів 2013 року народження. Але напад Росії змінив плани ексфутболіста.

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Володимир Гоменюк записався у територіальну оборону Млинова, що на Рівненщині.

Спочатку чергували на одному з блокпостів. Останніми тижнями патрулюємо вулиці Mлинова під час комендантської години. У Mлинові все під контролем українських військ, активно допомагає і територіальна оборона. Я впевнений у наших силах,

– сказав Гоменюк.

Розповів екснападник і про майбутнє Вереса, який через війну був розпущений. За словами Гоменюка, багато гравців рівненського клубу стали волонтерами. Наразі про футбол та долю команди не слід говорити, адже спершу потрібно вигнати окупантів із української землі.

На тлі війни продовжується будівництво стадіону "Авангард" у Рівному. Реконструкція вже на завершальній стадії.

Що відомо про Володимира Гоменюка