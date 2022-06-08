Вместе с 12 игроком: сборная Украины получит горячую поддержку в Лиге наций против Ирландии

В среду 8 июня сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций. "Сине-желтые" не останутся без поддержки болельщиков.

Не останемся без поддержки

Первым соперником украинцев в групповом раунде Лиги наций станет Ирландия. Подопечные Александра Петракова выйдут на футбольное поле после болезненного поражения от Уэльса в финальной борьбе за чемпионат мира-2022.

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Украинская сборная не останется без поддержки. Около 3,5 тысячи фанатов из Украины заполнят трибуны стадиона "Авива" в Дублине.

3 тысячи билетов наши болельщики получили бесплатно от Футбольной ассоциации Ирландии, еще 500 пропусков на игру были реализованы как домашняя квота УАФ.

Изменения в составе Украины и желтая форма

Матч против Ирландии в Лиге наций начнется в 21:45 по киевскому времени.

В этом матче у "сине-желтых" прекрасная возможность реабилитироваться в глазах украинских болельщиков за невыход на Мундиаль.

Правда, сделать это будет не так просто. Еще после поединка против Уэльса главный тренер команды Александр Петраков анонсировал ротацию состава. Это подтвердилось накануне встречи. В заявку сборной не попали сразу несколько лидеров – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан. Последний пропускает игру из-за повреждения, полученного в прошлом матче против валлийцев.

Наши футболисты сыграют в желтом комплекте формы.

Для ирландцев эта встреча не будет дебютной в сезоне 2022/2023 в Лиге наций. Однако свой путь в этом турнире Ирландия начала неудачно, проиграв минимально Армении (1:0).