Читайте также Абрамович больше не имеет отношения к Челси: у лондонского клуба новый владелец

В мае 2022 года Роман Абрамович продал Челси из-за давления санкций. Вырученные средства должны пойти в помощь жертвам войны в Украине , но до сих пор они так и не были получены.

Все деньги должны быть использованы на территории Украины

Власти Великобритании запретили тратить средства (2,9 миллиарда долларов), полученные российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи Челси, за пределами Украины. Об этом сообщил глава британского фонда помощи пострадавшим от войны в Украине Майк Пенроуз, объясняя задержку процесса.

После продажи "Челси" полученные деньги были переданы нашему фонду, чтобы помочь "всем жертвам войны в Украине и ее последствиям", условия впоследствии были прописаны в документах о продаже, утвержденных правительством. Через год правительство сообщает фонду, что по договоренности с ЕС подаренные деньги передадут только при условии, если мы согласимся ограничить расходы в пределах географических границ Украины.

– заявил Пенроуз.

Глава британского фонда помощи пострадавшим от войны в Украине отметил, что в таком случае фонд не сможет рассматривать запросы на помощь украинским беженцам и семьям, принимающим их в других странах.

Как сообщалось ранее, Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче Украине средств от продажи Челси, из-за желания помочь "россиянам, пострадавшим от войны". Однако британское правительство и Еврокомиссия на такой шаг не согласились.

Пенроуз уверяет, что формулировку "все жертвы войны в Украине и ее последствиях" предложил именно он, а не Абрамович.

"Ход войны, а вместе с ним – и гуманитарные потребности, может меняться. Как показали недавние беспорядки в России, мы должны быть готовы к любому сценарию, включая увеличение потока беженцев из-за усиления боевых действий. В таком случае помощь фонда, за условиями правительства и ЕС, должна останавливаться, как только беженцы покидают Украину. Многие жертвы, получающие гуманитарную помощь, преимущественно женщины и дети, идут именно по этому пути", – заявил Майк.

К теме Абрамович упускает шансы спастись от санкций как миротворец, – WSJ

Пенроуз по классике вспомнил, что косвенными жертвами российско-украинской войны есть огромное количество людей в других странах – от Молдовы до Сомали.

Давайте также помнить, что косвенным следствием этого ужасного конфликта является то, что огромное количество людей в других странах, уже живущих в хрупких обстоятельствах, страдают еще большими трудностями, вызванными разрывами в экспорте основных товаров, таких как пшеница из Украины. От соседней Молдовы до Сомали мы уже наблюдаем огромные страдания и потенциально голод,

– говорится в сообщении.

Глава фонда отметил, что организация и так не могла бы выделять деньги учреждениям, связанным с правительствами России или Беларуси, ведь для регулирования этого вопроса уже есть санкции против России, а также добавил, что, согласившись на эти условия, фонд не сможет придерживаться общепринятых. международных гуманитарных принципов нейтральности, беспристрастности и независимости, которые правительство Великобритании просит применить все некоммерческие организации.

Как видим, именно власти Великобритании являются другом нашей страны, иначе нашлись бы обязательно деятели, с удовольствием бы помогавшие несчастным жителям Щебекино и им подобным. Надеемся, что процесс в ближайшее время ускорится и средства будут направлены именно на нужды самых нуждающихся в этой ситуации, а именно народа Украины на территории нашей Родины.