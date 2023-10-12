Предсказывают карьеру топ-бомбардира: форварда Динамо сравнили с обидчиком сборной Украины
Источник:Footboom
Директор Академии киевского Динамо Александр Ищенко выделил одного футболиста основы киевлян и дал ему комплимент с солидным авансом. Речь идет о форварде Владиславе Ванате.
Заслуженный тренер Украины поделился своими впечатлениями от игры 21-летнего нападающего на острие атаки киевского клуба. Александр Ищенко выделил сильные стороны футболиста и сравнил стиль игры с лидером сборной Англии и форвардом мюнхенской Баварии.
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Ищенко: У него, безусловно, есть все, чтобы стать топ-бомбардиром
По мнению Ищенко, уже в 21 год Владислав Ванат повесил высокую планку перед собой в столичном гранде.
Ванат разноплановый, комбинационный игрок. Манерой игры он мне напоминает Кейна, который сейчас защищает цвет Баварии. И сам может завершить атаку и вывести на ударную позицию партнера. Где-то пока не хватает стабильности, но у него, безусловно, есть все, чтобы стать топ-бомбардиром. Работа с мячом, техническая готовность, хитрость, агрессия, удар... Уже сейчас Ванат высоко поднял планку, но форварду важно забивать мячи, чего ему и желаю,
– сказал директор Академии Динамо.
Вместе с Ванатом Динамо после 7-ми сыгранных поединков идет на 6-м месте, набрав 15 баллов. В прошлом туре подопечные Мирчи Луческу неожиданно проиграли на выезде по житомирскому Полесью 3:2.
Напомним, что Гарри Кейн 12 августа 2023 года перешел из Тоттенхэма в Баварию, за которую уже успел отличиться 9 голами и 5 ассистами в 10 сыгранных матчах.
Если вернуться к статистике динамовца в текущем сезоне-2023/2024, то Ванат в 10 поединках забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Сейчас готовится в расположении сборной Украины к октябрьским матчам отбора на Евро-2024.
Что известно о карьере Владислава Ваната в Динамо
- В июле 2021 года присоединился к первой команде киевлян. Уже через 20 дней был арендован одесским Черноморцем, за который он отыграл до конца января 2022 года. За "моряков" провел 18 матчей (3 гола и 1 голевая передача). После чего вернулся в киевский клуб.
- За первую команду бело-синих уже отыграл 47 поединков, в которых наколотил 17 мячей и 8 раз ассистировал на партнеров по команде.
- Контракт Ваната с Динамо рассчитан до конца июня 2025 года.