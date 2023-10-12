Предсказывают карьеру топ-бомбардира: форварда Динамо сравнили с обидчиком сборной Украины

Директор Академии киевского Динамо Александр Ищенко выделил одного футболиста основы киевлян и дал ему комплимент с солидным авансом. Речь идет о форварде Владиславе Ванате.

Заслуженный тренер Украины поделился своими впечатлениями от игры 21-летнего нападающего на острие атаки киевского клуба. Александр Ищенко выделил сильные стороны футболиста и сравнил стиль игры с лидером сборной Англии и форвардом мюнхенской Баварии.

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Ищенко: У него, безусловно, есть все, чтобы стать топ-бомбардиром

По мнению Ищенко, уже в 21 год Владислав Ванат повесил высокую планку перед собой в столичном гранде.

Ванат разноплановый, комбинационный игрок. Манерой игры он мне напоминает Кейна, который сейчас защищает цвет Баварии. И сам может завершить атаку и вывести на ударную позицию партнера. Где-то пока не хватает стабильности, но у него, безусловно, есть все, чтобы стать топ-бомбардиром. Работа с мячом, техническая готовность, хитрость, агрессия, удар... Уже сейчас Ванат высоко поднял планку, но форварду важно забивать мячи, чего ему и желаю,

– сказал директор Академии Динамо.

Вместе с Ванатом Динамо после 7-ми сыгранных поединков идет на 6-м месте, набрав 15 баллов. В прошлом туре подопечные Мирчи Луческу неожиданно проиграли на выезде по житомирскому Полесью 3:2.

Напомним, что Гарри Кейн 12 августа 2023 года перешел из Тоттенхэма в Баварию, за которую уже успел отличиться 9 голами и 5 ассистами в 10 сыгранных матчах.

Если вернуться к статистике динамовца в текущем сезоне-2023/2024, то Ванат в 10 поединках забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Сейчас готовится в расположении сборной Украины к октябрьским матчам отбора на Евро-2024.

Что известно о карьере Владислава Ваната в Динамо