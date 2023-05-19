Бывший футболист сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины

Владсилав Ващук принял отважное решение. Эксигровец оттолкнулся от собственного горького опыта.

Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Бывший футболист принял решение самостоятельно.

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Никогда больше

Владислав Ващук отметил, что решился на отважный шаг индивидуально, не смотря на позицию и опасения его родных. Бывший игрок руководствуется патриотическими мотивами, которые должны привести к победе Украины. Также футболист отметил, что он является свидетелем того, что за собой несет Россия, поэтому хочет помешать этому.

Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить – что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины Бригада наступления "Бурея". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу,

– написал Ващук.

Владислав Ващук / фейсбук футболиста

Шеврон Ващука / фейсбук футболиста

Шеврон Ващука / фейсбук футболиста

Присяга Ващука / фейсбук футболиста

Напомним, что Владислав Ващук в свое время выступал в чемпионате России по футболу. Бывший игрок сборной Украины успел защищать цвета московского Спартака в 2003 году, который был исконным соперником киевского Динамо.