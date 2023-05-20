Даже не буду задавать себе этот вопрос: Ващук рассказал, выстрелит ли в оккупанта

Легендарный игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук добровольно вступил в ряды Национальной гвардии. Бывший футболист готов с оружием в руках защищать свою Родину от захватчиков.

Владислав Ващук на протяжении продолжительной карьеры защищал честь государства на футбольных аренах. После российского нашествия экс-динамовец решил стать на защиту Родины с оружием в руках. Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины и успел принять присягу.

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Простое решение Ващука

Звездный футболист сознательно решил пополнить состав бригады наступления "Буревий", поскольку собственными глазами видел ужасы "русского мира".

"Я помогал организовывать благотворительные матчи с участием военнослужащих и там познакомился с командиром бригады наступления "Буревий". Он мне сказал: "Может, к нам пойдешь?". Я подумал: почему бы нет. Решение было простое. Так что могу сказать, что никаких повесток не было, как некоторые думают.

Я застал в Гостомеле "русский мир", просидев 15 дней в подвале с детьми и считая взрывы российских снарядов. У меня было достаточно времени, чтобы все переосмыслить. Я больше не хочу, чтобы мои дети видели ужас, который принесли с собой террористы", – рассказал Ващук.

Выбор очевиден

Раньше титулованный экс-футболист не держал оружие в руках, но готов уничтожать врага, если придется.

На войне все происходит так быстро, что я даже не задаю себе этот вопрос. Здесь ты его или он тебя. Для меня выбор очевиден,

– заявил экс-динамовец.

Отметим, что Владислав Ващук не единственный динамовец, вставший на защиту Украины. Экс-игроки "бело-синих" Владимир Езерский, Александр Алиев, Андрей Богданов вступили в силы обороны еще в начале агрессии. Друг детства и экс-одноклубник Ващука Сергей Баланчук погиб на войне в прошлом году.