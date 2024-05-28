Продолжает защищать Украину: легендарный игрок Динамо получил офицерское звание
Источник:Фейсбук Владислава Ващука
Бывший футболист сборной Украины Владислав Ващук находится в рядах Национальной гвардии. Недавно экс-звезда украинского футбола получил повышение по службе.
В мае 2023 года бывший футболист киевского Динамо Владислав Ващук поступил в Национальную гвардию Украины. Во время оккупации Гостомеля он воочию видел, что несет "русский мир", а потому добровольно решился на такой шаг.
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Ващук стал офицером НГУ
Сейчас Ващук продолжает служить и даже получил повышение. 20 мая бывшему игроку сборной Украины присвоили офицерское звание младшего лейтенанта.
Об этом Владислав сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Служу Украинскому народу!", – подписал публикацию Ващук.
Владислав Ващук получил офицерское звание / фото из фейсбука экс-футболиста
Ранее Ващук публиковал фото со своего первого боевого задания. Он участвовал в эвакуации раненых с линии фронта на Купянском направлении.
- Напомним, что после завершения игровой карьеры Владислав Ващук был советником президента запорожского Металлурга, а впоследствии спортивным директором киевского Арсенала.
- В феврале 2022 года Владислав вместе со своими родными находился в Гостомеле, который захватили российские войска. Только через две недели он сумел выехать из оккупированного города через гуманитарный коридор.