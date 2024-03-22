В Испании следят за "новым Довбиком": клуб Ла Лиги попытается подписать форварда Динамо

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины. Результативный форвард заинтересовал ряд клубов из европейских топ-лиг.

Успехи украинских легионеров в Ла Лиге заставили скаутов ведущих клубов обратить внимание на футболистов УПЛ. Предметный интерес к форварду Динамо Владиславу Ванату проявляет севильский Бетис.

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Бетис включился в борьбу за Ваната

По информации испанских СМИ, "зелено-белые" летом рассчитывают усилить свое нападение. Опция с Ванатом выглядит очень привлекательной. 22-летний форвард с успехом играет на острие атаки, а при необходимости может закрыть позицию вингера.

Сейчас Владислав возглавляет список бомбардиров УПЛ. На счету форварда 10 голов в 18 матчах. Футболист также регулярно вызывается в сборную Украины.

Впрочем, Бетису придется побороться за Ваната. За динамовцем также следят клубы из Германии, Италии и Англии.

Достижения Ваната