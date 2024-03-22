В Испании следят за "новым Довбиком": клуб Ла Лиги попытается подписать форварда Динамо
Источник:Estadio Deportivo
Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины. Результативный форвард заинтересовал ряд клубов из европейских топ-лиг.
Успехи украинских легионеров в Ла Лиге заставили скаутов ведущих клубов обратить внимание на футболистов УПЛ. Предметный интерес к форварду Динамо Владиславу Ванату проявляет севильский Бетис.
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Бетис включился в борьбу за Ваната
По информации испанских СМИ, "зелено-белые" летом рассчитывают усилить свое нападение. Опция с Ванатом выглядит очень привлекательной. 22-летний форвард с успехом играет на острие атаки, а при необходимости может закрыть позицию вингера.
Сейчас Владислав возглавляет список бомбардиров УПЛ. На счету форварда 10 голов в 18 матчах. Футболист также регулярно вызывается в сборную Украины.
Впрочем, Бетису придется побороться за Ваната. За динамовцем также следят клубы из Германии, Италии и Англии.
Достижения Ваната
- Владислав Ванат родился 4 января 2002 года в Каменец-Подольском. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ.
- Начиная с 2015 года воспитывался в системе киевского Динамо. Был лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины 2020/21.
- За первую команду дебютировал весной 2021 года, выйдя на замену вместо Беседина.
- В сезоне 2021/22 играл на арендной основе за одесский Черноморец.
- В составе "бело-синих" забил 23 гола в 57 поединках.
- Вместе с молодежной сборной Украины стал бронзовым призером ЧЕ-2023.
- По данным Transfermarkt стоимость Ваната составляет 7 миллионов евро.