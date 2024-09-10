Владислав Ванат, форвард Динамо Киев, впервые забил в составе "сине-желтых". Игрок отличился в воротах сборной Чехии в игре второго тура Лиги наций сезона-2024/2025, сообщает 24 канал.

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Первый гол Ваната в сборной Украины

На 20-й минуте первого тайма сборная Чехии вышла вперед. Автором забитого мяча стал Павел Шульц. На спасение сборной Украины пришел Владислав Ванат.

22-летний нападающий украинских "львов" на 37-й минуте матча сравнял счет в напряженном поединке против Чехии. Этот гол стал первым для Ваната в футболке национальной команды.

Чтобы забить дебютный гол в составе сборной Украины, форварду Динамо понадобилось 9 матчей и 304 минуты.

Видео гола Владислава Ваната:

Напомним, что до этого Ванат выступал за молодежную сборную Украины и стал бронзовым призером Евро-2023.