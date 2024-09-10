Владислав Ванат, форвард Динамо Київ, вперше забив у складі "синьо-жовтих". Гравець відзначився у воротах збірної Чехії у грі другого туру Ліги націй сезону-2024/2025, повідомляє 24 канал.

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Перший гол Ваната у збірній України

На 20-й хвилині першого тайму збірна Чехії вийшла вперед. Автором забитого м'яча став Павел Шульц. На порятунок збірної України прийшов Владислав Ванат.

22-річний нападник українських "левів" на 37-й хвилині матчу зрівняв рахунок у напруженному поєдинку проти Чехії. Цей гол став першим для Ваната у футболці національної команди.

Щоб забити дебютний гол у складі збірної України, форварду Динамо знадобилось 9 матчів та 304 хвилини.

Відео голу Владислава Ваната:

Нагадаємо, що до цього Ванат виступав за молодіжну збірну України та став бронзовим призером Євро-2023.