Язык актуален: нападающий сборной Украины рассказал, перешли ли игроки Динамо на украинский

Киевское Динамо находится на финальной стадии подготовки к первому матчу УПЛ сезона-2023/2024. Соперником киевлян будет Минай.

Вместе с командой к новому сезону готовится и не умеющий держать при себе эмоции нападающий Владислав Ванат. Футболист открыл занавес языкового вопроса в киевском клубе.

"Язык актуален, это наше оружие": олимпийский чемпион из Донецка призвал перейти на украинский

Ванат: Нет не желающих

21-летний футболист сборной Украины рассказал, на каком языке общаются футболисты Динамо в команде.

Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорили по-русски. Но они пробуют. Нет таких, которые не хотят. Все пытаются говорить по-украински. У кого получается лучше, у кого – хуже. Но все пробуют. Мы в быту также пытаемся говорить по-украински. Но есть еще некоторые, кто говорит по-русски, но они перенастраиваются,

– рассказал Ванат.

Отметим, что сам Ванат является уроженцем Каменец-Подольского в юго-западной части Украины.

Напомним, что в июле 2022 новый тренер сборной Украины Сергей Ребров уже отмечал важность общения на государственном языке после начала полномасштабного вторжения в Россию. Наставник призвал в такое непростое время переходить на украинский, даже если с детства общался исключительно на русском.

Сам тренер перешел на украинский язык и с каждым разом все лучше дает соловьиное интервью.

И действительно, уже почти все украинские футболисты, эксперты и люди, связанные с футболом, стараются в публичной жизни разговаривать на украинском языке, что не может не радовать. Нужно искоренять из своей жизни язык, раздающийся из уст врага.

Первый матч УПЛ для Динамо состоится 30 июля. Встреча против Миная начнется в 17:00.