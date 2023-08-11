Лучший бомбардир киевлян не помог Динамо в матче с Арисом из-за температуры

Лидер атак Динамо Владислав Ванат пропустил первый матч еврокубкого противостояния с Арисом. Отсутствие форварда стало большой потерей для команды Луческу.

Киевское Динамо очень расстроило своих болельщиков результатом матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с Арисом (0:1). Еще больше разочаровала игра в нападении подопечных Луческу. Такими беззубыми "бело-синих" давно не приходилось видеть.

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Почему не играл Ванат

Проблем киевлянам добавило отсутствие в составе форварда Владислава Ваната. Бомбардир Динамо наблюдал за игрой со скамейки запасных. Его место на острие атаки занял Бенито, но замена получилась не равноценной.

По информации журналиста Zorya Londonsk Эндрю Тодоса, у Ваната в преддверии матча повысилась температура. Именно поэтому лучший бомбардир киевлян в прошлом сезоне не появился на поле. Будем надеяться, что Владислав восстановится и сможет сыграть в ответном матче, чтобы спасти Луческу от позора.

Отметим, что в двух стартовых турах чемпионата Украины Ванат забил 3 гола и отличился 1 ассистом. В минувшем сезоне на счету бомбардира 12 результативных ударов.

В ответном матче Лиги конференций Динамо будет принимать Арис на домашнем стадионе Рапида в Бухаресте. Игра состоится 17 августа. Из-за важности поединка УПЛ пошла на встречу тренерскому штабу Луческу и перенесла матч 3-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925.