Київське Динамо дуже засмутило своїх уболівальників результатом матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з Арісом (0:1). Ще більше розчарувала гра в нападі підопічних Луческу. Такими беззубими "біло-синіх" давно не доводилося бачити.
До теми Ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити, – Луческу про поразку Динамо від Аріса
Чому не грав Ванат
Проблем киянам додала відсутність у складі форварда Владислава Ваната. Бомбардир Динамо спостерігав за грою з лави запасних. Його місце на вістрі атаки зайняв Беніто, але заміна вийшла не рівноцінною.
За інформацією журналіста Zorya Londonsk Ендрю Тодоса, у Ваната напередодні матчу підвищилася температура. Саме через це найкращий бомбардир киян минулого сезону не з'явився на полі. Будемо сподіватися, що Владислав відновиться та зможе зіграти у матчі-відповіді, щоб врятувати Луческу від ганьби.
Зазначимо, що у двох стартових турах чемпіонату України Ванат забив 3 голи та відзначився 1 асистом. У минулому сезоні на рахунку бомбардира 12 результативних ударів.