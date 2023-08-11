Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте, когда Пальма реализовал пенальти. Хотя 11-метровый в ворота киевского Динамо был достаточно спорным и "нарисованным". Ведь судья увидел, что мяч попал в руку футболиста "бело-синих", хотя там больше было попадания в голову. Однако это пенальти решило победителя матча. 1:0 в пользу Ариса в первом матче противостояния.

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Луческу: Такая поддержка была для нас сюрпризом, мы ощущали давление

После поединка Мирча Луческу заявил, что греческий клуб заслуженно одержал победу, которую обеспечили себе во втором тайме. По мнению главного тренера Динамо, обе команды показали равную игру, хотя киевляне включились в нее слишком поздно, чтобы забить.

Игра была ровной, мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить – только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам простор. Им удалось забить с пенальти. Но впереди еще один матч в Бухаресте,

– сказал "Мистер"

Также румынский специалист отметил поддержку местных трибун, которые помогали Арису и оказывали дополнительное давление на динамовцев. "Мистер" признался, что расстроен тем фактом, что его команда не может играть дома при такой же поддержке. Во всем этом виновата Россия.

"Ярмоленко не шел за Феррари, тот совершал много очень опасных проходов"

Луческу добавил, что не ожидал такой поддержки болельщиков для Ариса, это стало для него сюрпризом. Что не скажешь о самом греческом коллективе, ничем не удивившем наставника Динамо.

"Хозяева играли, прежде всего, для того, чтобы забить. Они также хорошо действовали в защите, им удавалось делать своеобразные коридоры и одновременно не давать нашим футболистам возможности отличиться. Перед игрой я ожидал, что Арис будет играть в более атакующий футбол, но они этого не сделали, зато выжидали и заработали пенальти", – ответил Луческу.

Могло Динамо проигрывать с большим счетом, с чем и согласился Луческу, который насчитал у Ариса еще две реальные возможности. Здесь "на орехи" досталось даже не доигрывавшему в эпизодах Андрею Ярмоленко.

В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном через левый фланг, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили наши ошибки,

– заметил тренер киевлян.

Обратите внимание! В следующем матче Динамо примет Арис на домашнем стадионе Раприда в Бухаресте (17 августа). Перед этим киевляне должны были сыграть в УПЛ против Металлиста 1925, но харьковчане пошли на уступки "бело-синим" и согласились перенести их очную игру на другую дату, позволить динамовцам лучше подготовить к ответному матчу в Лиге конференций.