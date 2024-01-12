Поедет к экс-тренеру Шахтера: таланта Динамо и сборной Украины хотят видеть во Франции

Неплохая результативность Владислава Ваната вынудила французский клуб обратить на него внимание. Говорят, что сам президент команды заинтересован в трансфере.

Нападающий Динамо Владислав Ванат показал невероятный прогресс за последние несколько лет. Форвард закрепился в основе "бело-синих", а в прошлом году отличился 14-ю голами.

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Уверенные выступления Владислава обратили на него внимание со стороны европейских клубов. Как оказалось, предметный интерес к 22-летнему украинцу проявляет французский Лилль.

Об этом рассказал эксигрец Осера и Реймса Сергей Яковлев. Он близко дружит с действующим президентом Лилля Оливье Летантом. Киевлянин с французским паспортом заверил, что тот интересовался у него по поводу игровых качеств Ваната.

По его информации, в клубе уже собирают по нему информацию. Отметим, что главным тренером "догов" является португалец Паулу Фонсека, который с 2016 по 2019 годы тренировал Шахтер.

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В этом сезоне Лилль сражается за возвращение в Лигу чемпионов. Команда идет шестой, имея пятиочковый трехочковый отрыв от зоны ЛЧ. За команду также выступает экс-игрок Шахтера Исмаили.

Карьера Владислава Ваната

форвард является воспитанником Динамо, за которое дебютировал в мае 2021 года.

на сезон 2021-2022 Ванат был арендован Черноморцем, за который отличился тремя голами и одним ассистом в 18 матчах.

в прошлом же сезоне Владислав закрепился в основе Динамо, показав топовую результативность – 13+3 по системе "гол+пас" в 30-ти играх

в действующем розыгрыше УПЛ нападающий является лидером бомбардирской гонки на пару с Олегом Кожушко (по 7 голов)

В прошлом году Владислав дебютировал за национальную сборную Украины и провел за нее уже пять матчей

летом 2023 Ванат стал полуфиналистом молодежного Евро-2023 в составе сборной Украины U21

. Портал Transfermarkt оценивает Владислава Ваната в 3 миллиона евро. Его контракт с Динамо истекает летом 2025 года.