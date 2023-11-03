Чемпион мира 2019 года в возрастной категории U-20 Владислав Супряга сыграл за киевское Динамо впервые за два года. 23-летний форвард заменил Бенито на 83-й минуте матча с донецким Шахтером (0:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

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Предыдущий раз Супряга выходил на поле в футболке "бело-синих" 20 октября 2021 года в матче группового раунда Лиги чемпионов с каталонской Барселоной (0:1). После этого у Владислава был ряд травм и неудачный опыт аренды в итальянской Сампдории, за которую он сыграл всего 24 минуты.

Карьера Супряги идет на спад

Впрочем, еще определенный игровой опыт у Супряги за последние два года все-таки был. В июне 2022-го он провел 4 матча в составе сборной Украины U-21 в квалификации молодежного чемпионата Европы и забил 1 гол.

Напомним, Динамо приобрело Супрягу у Днепра-1 в 2018 году. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро. За пять лет на контракте Владислав провел за киевлян 48 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Сейчас Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.