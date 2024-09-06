Шанс перезапустить карьеру: Супряга сменил клубную прописку, но продолжит выступления в УПЛ

В пятницу, 6 сентября, состоялся трансфер украинского форварда Владислава Супряги. 24-летний футболист продолжит карьеру в Заре.

Луганский клуб сообщил, что нападающий будет выступать под 23-м номером. Это не полноценный переход, а аренда до конца нынешнего сезона.

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Возможность получить стабильную игровую практику

Уроженец Одесской области в кампании-2024/2025 сыграл 119 минут за киевлян в 5 матчах. Результативными действиями не отметился.

Всего в активе Владислава Супряги 3 гола и 8 ассистов в 60 поединках за "бело-синих". Он выступает за Динамо с августа 2018 года, также играл в аренде за Днепр-1 и Сампдорию.

К слову. Перед переходом в Зарю футболист продлил свое соглашение с киевлянами. Теперь оно рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что 4 сентября в обратном направлении отправился панамский нападающий Эдуардо Герреро. Он подписал контракт с Динамо сроком на 5 лет.