Динамо получило щедрое предложение отпустить Супрягу в Италию

Владислав Супряга еще не сыграл ни одного матча за Динамо в новом сезоне и даже пропустил часть подготовки. Динамо может расстаться со своим нападающим.

Сампдория хочет забрать Супрягу

Уже более года Супрягу связывают с итальянскими клубами. Известный итальянский журналист Николо Скира информирует, что Супряга может перейти в Сампдорию.

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Итальянский клуб якобы сделал Динамо предложение по Супряге.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб предложил 1,5 миллиона евро за аренду игрока. Кроме того, в соглашении будет опция с правом выкупа украинца за 8 миллионов евро.

По информации Скиры, переговоры между Динамо и Сампдорией продолжаются.