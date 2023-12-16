Семья футболиста Оболони нуждается в срочной помощи: детали ужасной ситуации

Владислав Приймак и его жена Кристина столкнулись с трудными проблемами. У их трехлетнего ребенка диагностировали тяжелую болезнь.

Киевская Оболонь сообщила об ужасной новости из семьи своего игрока Владислава Приймака. Опорный хавбек перешел в киевский клуб этим летом.

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Прессслужба команды заявила, что у дочери Владислава обнаружили опухоль в голове. Девочку зовут Марта, ей три года. 27-летний игрок и его жена Кристина просят о помощи.

Дочери нужно дорогое лечение и срочная сложная операция, которую должны провести за границей. Семья и клуб просят футбольное сообщество о любой возможной финансовой помощи. Реквизиты – здесь.

Напомним, что Владислав ранее выступал за ФК Львов, Волынь и Карпаты. В этом сезоне он отыграл 18 матчей за Оболонь, записав на свой счет восемь клиншитов.

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Сами "пивовары" завершили осеннюю часть в УПЛ на 13 месте. Эта позиция направит команду в переходные матчи с представителем Первой лиги.