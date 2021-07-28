Владислав Кулач стал игроком Динамо

Нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского Динамо. Игрок подписал контракт с клубом на два года.

Кулач будет выступать в Динамо под номером "28". Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

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Кулач присоединился к Динамо еще во время летних сборов, которые проходили в Швейцарии и Австрии. И отличился в спарринге против турецкого Газиантепа.

"Владислав Кулач провел яркий прошлый сезон за полтавскую Ворсклу и хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой, оказав положительное впечатление на тренерский штаб киевлян", – прокомментировали подписание соглашения на сайте Динамо.

В минувшем сезоне за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей. Он стал лучшим бомбардиром УПЛ, отличившись 15 раз в воротах соперников.

Кулач стал четвертым новичком Динамо летом 2021 года. До этого в киевский клуб перешли:

полузащитник Денис Антюх

нападающий Илья Шкурин

форвард Эрик Рамирес

Кулач пока не внесен в заявку Динамо на сезон. Но в клубе пообещали что вскоре это сделают, и игрок сможет сыграть в первом официальном матче Динамо в сезоне – 1 августа против ровненского Вереса.