Кулач буде виступати в Динамо під номером "28". Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

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Кулач приєднався до Динамо ще під час літніх зборів, які проходили у Швейцарії та Австрії. І відзначився у спарингу проти турецького Газіантепа.

"Владислав Кулач провів яскравий минулий сезон за полтавську Ворсклу та добре проявив себе під час передсезонної підготовки разом із командою, справивши позитивне враження на тренерський штаб киян", – прокоментували підписання угоди на сайті Динамо.

У минулому сезоні за Ворсклу Кулач провів 34 матчі, у яких забив 19 м’ячів. Він став найкращим бомбардиром УПЛ, відзначившись 15 разів у воротах суперників.

Кулач став четвертим новачком Динамо влітку 2021 року. До цього до київського клубу перейшли:

півзахисник Денис Антюх

нападник Ілля Шкурін

форвард Ерік Рамірес

Кулач поки не внесений в заявку Динамо на сезон. Але в клубі пообіцяли що невдовзі це зроблять, і гравець зможе зіграти в першому офіційному матчі Динамо в сезоні – 1 серпня проти рівненського Вереса