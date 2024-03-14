Украинец, поигравший в Лиге Европы, снова забил в Польше: видео победного гола

В среду, 13 марта, состоялись не только матчи Лиги чемпионов. В этот день Ракув гостил на поле Короны в рамках 24-го тура польской Экстраклясы сезона-2023/2024.

Гости одержали уверенную победу 0:2 благодаря двум быстрым голам на старте поединка. Уже на 3-й минуте Црнак размочил нули на табло и вывел Ракув вперед 0:1, пишет 24 Канал.

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Очередной гол украинца

Однако уже через три минуты Кочергин удвоил преимущество гостей. Владислав расстрелял владения Короны после передачи от Ебоа.

Видео гола Кочергина в ворота Короны

Для украинца этот гол стал уже 7-м в текущем сезоне-2023/2024 за Ракув. Также Кочергин имеет в своем активе 4 ассиста в 41-м матче.

Отметим, что Ракув удержал победный счет, несмотря на удаление. На 69-й минуте центрбек гостей Арсенич получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и оставила команду в меньшинстве.

Ракув победил на выезде Корону 0:2, а Кочергин отыграл весь поединок.

Клуб украинца набрал после этой победы уже 43 балла и замыкает топ-3 турнирной таблицы Экстраклясы. До первого и второго мест отставание лишь в 2 очка.

Кочергин выступает за Ракув с марта 2022-го года, когда перебрался в Польшу с луганской Зари. Полузащитник имеет контракт до конца июня 2025-го. В футболке польского клуба Владислав уже провел 89 матчей – 19 голов и 8 ассистов.