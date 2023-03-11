В погоне за польским чемпионством: Кочергин снова оформил эффектный гол плюс пас – видео

Украинский полузащитник продолжает феериты в чемпионате Польши. В этот раз Владислав Кочергин записал на свой счет забитый мяч и отдал голевую передачу.

Украинский полузащитник несется с Ракувом к титулу чемпиона Польши. Ченстоховский коллектив не заметил вроцлавский Шленск (4:1) на своем пути, а Кочергин в очередной раз отметился полезными действиями, пишет 24 канал.

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Курс – чемпионство

Владислав Кочергин открыл своим голом счет в матче. Украинский полузащитник удачно грудью принял мяч в пределах штрафной соперника, а вторым касанием отправил "сферу" и сетку ворот вражеского голкипера. Кочергин также забивал и в прошлом матче за Ракув, попав в дальнюю "девять" рамки соперника.

Украинский полузащитник принял участие и в четвертом забитом мяче. Владислав отдал удачную длинную передачу на своего партнера по команде, которая практически вывела игрока Ракува лицом к лицу с голкипером Шленска. Нападающему ченстоховского коллектива оставалось просто удачно воспользоваться своим подаренным моментом, который он и сделал.

Ракув – единоличный лидер польского Экстракляса. У команды Владислава Кочергина отрыв от идущей на втором месте Легии у 12 очков. Хотя варшавский коллектив и имеет матч в запасе, Ракув довольно уверенно чувствует себя на вершине таблицы.

Видео гола Кочергина:

Видео ассиста украинца:

Карьера Владислава Кочергина