Безумный удар издалека и от штанги: украинец Кочергин забил феерический гол в Польше - видео
Украинский полузащитник Владислав Кочергин отметился очередным забитым голом в чемпионате Польши за местный Ракув. В этот раз его гол помог команде победить на выезде Легию.
Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на матч против Легии в Варшаве. И уже на 26-й минуте отличился забитым голом. После паса от партнера украинец пробил мощно в касание из-за пределов штрафной. И мяч от штанги влетел за линию ворот.
Достойно внимания "Кто плохо отсудил, то под Бахмут сразу", – судей УПЛ пытались "мобилизовать" после матчаДля Кочергина это третий гол в чемпионате Польши. Еще два гола за Ракув он забил в квалификации Лиги конференций.
После этого в матче Легия сумела еще в первом тайме сравнять счет. Но во втором тайме варшавская команда пропустила гол, который в свои ворота забил полузащитник команды.
Видеообзор матча Ракув – Легия с голом Кочергина
Благодаря этой победе Ракув сумел обойти Легию в турнирной таблице и подняться на второе место. После 10 сыгранных матчей в чемпионате Польши команда имеет 22 очка. И отстает от Шленска только на одно очко, но у команды из Вроцлава на один сыгранный матч больше.
Стоит отметить, что у Кочергина хоть и есть постоянная игровая практика в чемпионате Польши, где в прошлом сезоне с Ракувом стал чемпионом страны и пробился в еврокубки, но в сборную Украины он на этот раз вызов не получил.
В целом Кочергин только однажды сыграл за сборную Украины – 8 августа 2021 года в товарищеской игре против Чехии. Он вышел на поле на замену на 15 минут.
В июне 2023 года Кочергин получил вызов в сборную Украины. Но в итоге даже не попал в заявку команды на матчи.