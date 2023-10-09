Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на матч против Легии в Варшаве. И уже на 26-й минуте отличился забитым голом. После паса от партнера украинец пробил мощно в касание из-за пределов штрафной. И мяч от штанги влетел за линию ворот.

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Для Кочергина это третий гол в чемпионате Польши. Еще два гола за Ракув он забил в квалификации Лиги конференций.

После этого в матче Легия сумела еще в первом тайме сравнять счет. Но во втором тайме варшавская команда пропустила гол, который в свои ворота забил полузащитник команды.

Видеообзор матча Ракув – Легия с голом Кочергина

Благодаря этой победе Ракув сумел обойти Легию в турнирной таблице и подняться на второе место. После 10 сыгранных матчей в чемпионате Польши команда имеет 22 очка. И отстает от Шленска только на одно очко, но у команды из Вроцлава на один сыгранный матч больше.

Стоит отметить, что у Кочергина хоть и есть постоянная игровая практика в чемпионате Польши, где в прошлом сезоне с Ракувом стал чемпионом страны и пробился в еврокубки, но в сборную Украины он на этот раз вызов не получил.

В целом Кочергин только однажды сыграл за сборную Украины – 8 августа 2021 года в товарищеской игре против Чехии. Он вышел на поле на замену на 15 минут.

В июне 2023 года Кочергин получил вызов в сборную Украины. Но в итоге даже не попал в заявку команды на матчи.