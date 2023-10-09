Историю с попыткой "разобраться" с арбитрами после матча УПЛ рассказал ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По его словам, этот случай произошел в одном из матчей, где арбитры ошибались, но делали это в обе стороны, поэтому нельзя говорить, что в целом судейство было предвзято к одной из команд.

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"К судьям, которые шли в раздевалку, подошел представитель команды-хозяина, который сказал – "друзья, вы там не сильно торопитесь, к вам еще подойдут люди, поговорят с вами". Судьи спросили "какие люди?". "Представители государственных инстанций ". Судьи приходят в раздевалку. У них выключена горячая вода – помыться невозможно. И возле раздевалки с ними начинают общаться представители ТЦК из того города, где они играют", – рассказал Михаил Спиваковский.

По его словам, у судей потребовали документы, особенно что касается военного учета. Так что в ситуацию даже пришлось вмешаться делегату матча.

Михаил Спиваковский отметил, что это достаточно "креативная идея – кто плохо отсудил, то под Бахмут сразу".

"Куда мы возвращаемся? Это не 90-е, это 30-е годы прошлого века. То есть на передке ребята дерутся за нашу независимость, европейские ценности, а мы здесь создаем островок совка", – рассказал Михаил Спиваковский.

Однако он отказался называть клуб, чьи представители прибегли к такому шагу.