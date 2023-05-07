Впервые в своей истории: команда украинского футболиста стала чемпионом Польши

7 мая 2023, 22:48
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Владислав Кочергин смог ликовать со своей командой в чемпионате Польши. Коллектив украинца впервые достиг таких высот.

Ракув досрочно стал чемпионом Польши. Решающим стало поражение прямого конкурента ченстоховского коллектива, пишет 24 Канал.

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Несмотря на ошибку

Ракув, за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин впервые в своей истории стал чемпионом страны. К тому же ченстоховский коллектив добился триумфа досрочно. Все потому, что Легия, являющаяся прямым конкурентом Ракува, проиграла свой поединок Погоне, что и нивелировало шансы варшавской команды. Интересно, что ченстоховский клуб свой поединок также проиграл (Короне 0:1), однако такой результат не помешал клубу украинца поднять трофей над своей головой. За три тура до финиша Ракув имеет в активе 71 очко, идущая на втором месте Легия – 60 очков

Видео празднования чемпионства:

https://www.instagram.com/reel/Cr8_lWYteQ8/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Карьера Кочергина

  • Украинский полузащитник начал свой путь в Днепре, впоследствии футболист перешел в состояние луганской Зари, откуда и перебрался в Раков в качестве свободного агента.
  • Владислав Кочергин провел за польский коллектив 36 матчей, в которых смог забить 8 голов и отдать 2 ассиста.
  • В составе Ракува украинский полузащитник становился обладателем Кубка Польши и Суперкубка Польши.
  • Также У Владислава Кочергина на счету один матч в футболке сборной Украины.
  • Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 1,8 миллионов евро.
Автор: Роман Колодрубський