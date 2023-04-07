Гераскевич: Чья это гениальная идея пытаться ввести санкции СБУ на украинских спортсменов

Украинский спорт оказался в необычном положении, когда в правительстве решили прибегнуть к наказаниям спортсменов за их участие в турнирах, куда допустили россиян или белорусов. Правда, как следует объяснить свое решение в Министерстве молодежи и спорта, которое и выступило инициатором этого, пока не смогли.

Началось все с того, что 30 марта прошло заседание правительства Украины. После него министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что украинским спортсменам будет запрещено выступать на турнирах, куда допустили россиян и белорусов.

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Важным моментом было то, что это заявление Немчинова – это была единственная информация об этом запрете для спортсменов длительное время. На следующий день, 31 марта, Минмолодежьспорта не дал никакого объяснения по этому поводу. Только народный депутат и спортсмен Жан Беленюк опубликовал выписку из протокола заседания правительства. Однако там указывалось, что Минмолодежьспорта должно "проработать вопрос о лишении федераций статуса национальных в случае участия их членов спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации, Республики Беларусь". А уже после того внести его на рассмотрение Кабмина. Но ни слова о запрете участия спортсменов в соревнованиях там нет.

И только 3 апреля вечером в Минмолодежьспорте наконец-то отреагировали на эту ситуацию. Они опубликовали сообщение, где можно выделить три главных тезиса:

В министерстве разработали проект постановления, которым "предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь". Фактически это приведет к тому, что такие федерации лишатся государственной поддержки и финансирования.

Украинские федерации могут рассчитывать на поддержку от государства, если против них будут введены санкции за неучастие в международных соревнованиях. Но это пока "прорабатывается".

Против спортивных федераций и его членов могут быть введены "персональные специальные экономические и другие ограничительные меры или санкции". При этом этот вопрос "прорабатывается вместе со Службой безопасности Украины".

Важно! Редакция сайта 24 Канала еще в понедельник, 3 апреля, обратилась с просьбой о комментарии в Министерство молодежи и спорта Украины для того, чтобы разъяснить эту информацию. Но там первые несколько дней никак не реагировали на эту просьбу. Когда же удалось дозвониться, то там сказали, что у них немало запросов от СМИ, и они еще не успели обработать нашу просьбу. По состоянию на 7 апреля редакция так и не получила комментария по этому поводу.

Но не только СМИ не получили четкого объяснения того, что именно предполагается этим проектом постановления правительства (оно еще не было принято). Но и спортсмены.

Министерство молодежи и спорта Украины в своей информации об этом проекте постановления опирается на "результаты проведенных совещаний и консультаций с руководителями спортивных федераций по олимпийским видам спорта, с учетом позиции комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины". Сайт 24 Канала обратился за комментарием по этому поводу к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который также является членом комиссии атлетов НОК Украины.

Это решение, которое мы все узнали на телемарафоне. Я тоже узнал. Я не знал, что будет приказ от государства о введении санкций. Хотя я представителей комиссии атлетов НОК Украины. Но больше информации я не получил,

– рассказал Владислав Гераскевич.

Удивление было и после того, как информацию по этому поводу опубликовали на сайте Минмолодежьспорта.

"О санкциях от СБУ – это вообще. Я не знаю, чья это была гениальная идея пытаться ввести санкции СБУ на украинских спортсменов", – подчеркнул Владислав Гераскевич.

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По его словам, ситуация с бойкотом выглядит неуместной в этой ситуации.

"В комиссии атлетов мы сейчас пытаемся говорить, что мы должны работать над отстранением, а не над бойкотом. На самом деле сейчас эта вся новость о бойкоте – она очень вредит общей работе. Потому что весь акцент переключили на бойкот, а сейчас нужно работать с международными федерациями. Сейчас идет активная фаза – федерации принимают решение (об отстранении или допуске россиян, – прим. 24 Канала), но все сделали акцент на бойкоте", – заявил спортсмен.

Владислав Гераскевич также выразил недовольство работой профильного министерства и НОК Украины в том, что они не оказывают соответствующее давление на эти международные федерации, которые готовятся к возвращению представителей стран-агрессоров в международные соревнования.

Также спортсмен заявил, что вопрос о бойкоте должен приниматься при участии спортсменов, ведь именно они "получат наибольший удар".

"Это должно быть собрание спортсменов-кандидатов на Олимпийские Игры. И мы должны слышать их фидбек, они должны говорить. Это должна быть дискуссия, обсуждение, а не пафосные цитаты", – убежден Гераскевич.

Саму идею бойкота он не поддерживает, но заявляет, что не будет выступать на турнирах, куда были допущены россияне.

Но я могу приезжать на соревнования и устраивать протесты. И делать жизнь этих спортсменов и проведение этих соревнований просто невыносимыми. То есть, я считаю, что это более эффективно. И мы определенное время до дисквалификаций будем держать медийную площадку от продвижения российских нарративов,

– убежден Гераскевич.

Спортсмен убежден, что это неправильно просто бойкотировать соревнования. Ведь в таком случае Украина "отдает медийную площадку россиянам без борьбы, где они смогут продвигать свои нарративы". Но ответы на свои вопросы от чиновников спортсмен так и не получил.