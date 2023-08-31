Карпаты оформили трансферную бомбу из европейской сборной: "львы" солидно потратились

Львовские Карпаты продолжают быть активными на трансферном рынке. "Львы" усиливаются новыми футболистами с прицелом на выход в УПЛ по итогам сезона-2023/2024, в которое они и их болельщики сильно верят.

31 августа львовский клуб объявил о подписании очередного новичка. "Зелено-белые" усилили свою защитную линию уже бывшим капитаном Александрии и футболистом сборной Молдовы Владиславом Бабоглом.

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Топовое усиление "львов"

Игрок играет на позиции центрального защитника, поэтому составит серьезную конкуренцию Мизюку, Векляку и Пороху в центре обороны "львов".

Тем более, что у Бабогло большой опыт выступлений в УПЛ, куда так стремятся попасть Карпаты.

Львовский клуб не разглашает детали контракта с Владиславом. По данным Transfermarkt, "зелено-белые" заключили соглашение с 24-летним молдаванином до 30 июня 2026 года.

Александрия солидно заработала на этом трансфере. Бабогло обошелся Карпатам в 585 тысяч евро. Сумму перехода сообщили в бывшем клубе Владислава.

Вероятно, новичок "львов" может сыграть уже в ближайшем матче Карпат, который состоится 2 сентября дома против Эпицентра (начало встречи в 13:00).

Отметим, что Карпаты возглавляют группу "А" Первой лиги Украины после 5 сыгранных туров, набрав, как и Нива Бузова, 13 баллов.

Что касается Александрии, то команда Руслана Ротаня набрала 7 очков в 5-ти турах УПЛ и занимает 7-ю позицию. Переход Бабогла будет ощутимым уроном для александрийцев.

Что известно о футбольной карьере Владислава Бабогло

Воспитанник одесского футбола, который летом 2017 присоединился к Александрии-2, а уже зимой 2018 стал футболистом первой команды. С тех пор никуда не уходил из Александрии.

В сезоне-2023/2024 успел провести за уже бывший клуб 5 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Провел все полные 90-минутные поединки.

Всего в футболке Александрии отыграл 111 матчей (6 голов и 7 ассистов).

У Бабогло есть опыт выступлений за сборную Молдовы, за которую дебютировал 17 июня 2023 года в матче против Албании. Также сыграл против Польши в квалификации чемпионата Европы, где отличился голом.

В прошлом поиграл за сборные Украины U-17 и U-19 (7 матчей и 1 гол).

Ходят слухи, что карпатовцем тоже может стать Владислав Калитвинцев, тоже выступающий за Александрию. В последнем матче Карпаты потеряли одного из своих лидеров атаки Пидлепенца, который из-за травмы не сможет сыграть в ближайших поединках. Поэтому "львам" нужно иметь достойную замену в таком случае.