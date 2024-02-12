В Германии из-за национальности убили 17-летнего украинского баскетболиста

Трагический инцидент произошел в Германии. На двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко напали неизвестные, вооруженные ножами. К сожалению, Ермаков умер.

У 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова – многочисленные травмы. В результате этого он умер в больнице. За жизнь Артема Козаченко борются медики, он – в реанимации. Как отмечает Федерация баскетбола, причиной нападения на Владимира и Артема стала их национальность.

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Команда была рядом с ребятами в больнице

Известно, что произошел трагический инцидент в немецком Дюссельдорфе. Там Владимир Ермаков, а также Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду ART Giants (U-19).

Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели,

– отмечают в Федерации баскетбола города Киев.



Владимир Ермаков занимался баскетболом с детства / Колаж Федерации

В Федерации 11 февраля также объявили о сборе для родителей погибшего баскетболиста. Вы можете поддержать его родных, перечислив средства на карту:

Известно, что Владимир Ермаков занимался баскетболом с детства. Он играл в детских командах "Тейваз", а также "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Также он выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии в составе юношеской сборной Украины (U-16).

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