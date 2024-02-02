Убийство было совершено в городе Куаутла на стадионе, когда 31-летний футболист подошел к скамейке запасных, чтобы попить воды. В этот момент неизвестный злоумышленник подбежал к игроку и выстрелил в него шесть раз из огнестрельного оружия.

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Был культовой личностью в городе

После этого убийца сразу скрылся с места преступления в неизвестном направлении на мотоцикле, который находился возле поля. Никто из присутствующих не пытался остановить мужчину.

Сейчас полиция ведет поиски киллера. Правоохранители пытаются установить его личность и выяснить мотив убийства, но пока безрезультатно.



Первые кадры после убийства футболиста / Фото с allfootball

Отметим, что убитый Серхио Хауреги был капитаном и легендой местного Арросерос де Куаутла. Он выступал за клуб с 2010 по 2021 год. Также футболист играл за Атлетико Сан-Луис Рей, который в соцсетях выразил соболезнования близким игрока.