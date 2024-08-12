"Гордость Украины": Владимир Зеленский поздравил украинских олимпийцев

Президент Украины прокомментировал завершение Олимпиады-2024 и поздравил украинских спортсменов с получением медалей. Соответствующий пост появился в его телеграмме.

В воскресенье, 11 августа, состоялось официальное закрытие Олимпиады-2024. По итогам соревнований, украинские атлеты везут домой 12 медалей.

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Поздравление от Зеленского

Президент Украины выразил слова уважения украинским спортсменам и поздравил их с получением медалей.

"Наши олимпийцы – гордость Украины!



Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк.



12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!", – написал Владимир Зеленский в своем телеграмме.

В частности он добавил видео, в котором выражается поддержка всем представителям Украины на Олимпиаде-2024.

Поздравление Украинским спортсменам от Зеленского: смотрите видео

Отметим, что на нынешней Олимпиаде Украина получила 3 золотых медали, 5 "серебра" и 4 "бронзы.