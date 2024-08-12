У неділю, 11 серпня, відбулося офіційне закриття Олімпіади-2024. За підсумками змагань, українські атлети везуть додому 12 медалей.

Читайте також Американська баскетболістка встановила унікальний олімпійський рекорд, який складно буде побити

Привітання від Зеленського

Президент України висловив слова пошани українським спортсменам та привітав їх зі здобуттям медалей.

"Наші олімпійці – гордість України!



Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк, Сергій Куліш, Ілля Ковтун, Парвіз Насібов, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок, Ірина Коляденко, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Жан Беленюк.



12 медалей для України на Олімпійських іграх у Парижі! Українці та українки змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги!", – написав Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

Зокрема він додав відео, у якому висловлюється підтримка усім представникам України на Олімпіаді-2024.

Вітання Українським спортсменам від Зеленського: дивіться відео

Відзначимо, що на цьогорічній Олімпіаді Україна здобула 3 золотих медалі, 5 "срібла" та 4 "бронзи.