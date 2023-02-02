Не дадим использовать спорт для пропаганды войны: Зеленский поблагодарил страны Балтии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поддержку странами Балтии и Польши нашего государства в вопросе недопущения спортсменов России и Белоруссии на соревнования.

Министры спорта стран Балтии и Польши резко осудили попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть на международные соревнования спортсменов России и Белоруссии. Кроме того, они выразили поддержку украинским спортсменам, тренерам, которые защищают общие ценности и интересы свободных и демократических государств.

Читайте также Коалиция союзников Украины призывает МОК запретить атлетам из России участие в Олимпиаде

Зеленский: Не дадим использовать спорт против человечности

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил наших союзников за поддержку. Ведь только в единстве мы сможем противостоять агрессивным намерениям Российской империи.

Спасибо Эстонии, Латвии, Литве и Польше за принципиальную позицию. Попытка МОК вернуть атлетов из России и Беларуси на олимпийские соревнования – легитимизация преступной агрессии против. Вместе не дадим использовать спорт против человечности и для пропаганды войны!

– говорится в заявлении президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский отправил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за возможного участия россиян и белорусов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Глава нашего государства призвал не закрывать глаза на преступления России и не давать возможности оккупантам вернуться в цивилизованный мир даже под нейтральным флагом.

Также президент Украины пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и своими глазами увидеть, что нейтральности не существует.