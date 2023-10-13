"Им не удастся сделать спорт своим оружием": Зеленский о решении МОК по исключению России

Владимир Зеленский оценил инициативу Международного олимпийского комитета. Пропаганда россиян в спорте ослабнет.

Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК, исключившего Россию из своего состава. Замыслы страны-агрессора последовали не по плану, а по кораблю.

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Защищают принципы олимпизма

Международный олимпийский комитет все же принял адекватное и разумное решение по отношению к россиянам. Всемирная организация попрощалась с Олимпийским комитетом России (ОКР), таким образом, отреагировав на незаконное включение в состав тамошнего ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины. МОК признал недопустимым, что Россия приняла в свой комитет представителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На инициативу Международного олимпийского комитета отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский отметил, что России не получится распространять свою грязную пропаганду, используя международную спортивную арену. Президент Украины также поблагодарил всех, кто защищает принципы олимпизма.

Есть решение Международного олимпийского комитета, остановившего членство Олимпийского комитета России. Каждый мир должен уважать территориальную целостность наций и Устав ООН. И если кто-то там в России думает, что может еще и спорт и олимпийское движение сделать своим оружием, то это точно не получится.

– сказал Зеленский.

Видеообращение президента Украины:

Напомним, что в России уже успели оперативно отреагировать на решение Международного олимпийского комитета. Страна-агрессор скорчила с себя обиженную жертву, в очередной раз нажалившись на "политическое решение", не соответствующее олимпийским принципам. Россияне даже умудрились пригрозить мировой организации ответными действиями, которые будут направлены на защиту "нейтральных" спортсменов.