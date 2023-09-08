Среди них Ольга Харлан: Владимир Зеленский наградил спортсменов Орденами в честь Дня спорта
Источник:сайт Президента Украины
Президент Украины провел встречу со спортивным сообществом и отметил важность популяризации Украины на спортивной арене. Кроме того, глава государства раздал немало наград.
Украинские спортсмены активно помогают Родине в войне против России. Большинство делает это на гуманитарном и финансовом уровнях, а другие с оружием в руках защищают родную землю в составе ВСУ.
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9 сентября в Украине отмечается День спорта. В канун этой даты Президент Украины Владимир Зеленский со спортивным сообществом и наградил многих из них Орденами.
Наши спортсмены являются элементом мотивации нации и неотъемлемой частью гордости нашей Родины. И обязательной частью той великой победы, ради которой мы сражаемся. Каждый раз, когда благодаря спортивным победам поднимается украинский флаг, все украинцы переполняют ощущение большого уважения. Давайте нам такие возможности гордиться, а мы будем максимально вас поддерживать,
– отметил Президент.
Глава государства наградил олимпийский призер по фехтованию Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Другие же награды достались более 20-ти спортсменам:
- Наталья Кроль (Орден княгини Ольги I степени)
- Марина Бех-Романчук (Орден княгини Ольги II степени)
- Ярослава Магучих (Орден княгини Ольги II степени)
- Людмила Лузан (Орден княгини Ольги II степени)
- Ксения Байло (Орден княгини Ольги III степени)
- Джоан Фейби Бежуро (Орден княгини Ольги III степени)
- Юлия Коростылева (Орден княгини Ольги III степени)
- Анастасия Неметь (Орден княгини Ольги III степени)
- Анна Письменская (Орден княгини Ольги III степени)
- Валерия Терета (Орден княгини Ольги III степени)
- Виктория Ус (Орден княгини Ольги III степени)
- Елена Костевич (Орден "За заслуги" I степени)
- Олег Примачев (Орден "За заслуги" I степени)
- Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ степени)
- Кирилл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Александр Ефименко (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Андрей Заплетный (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Олег Колодий (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Даниил Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Павел Коростылев (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Алексей Среда (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Анжелика Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
- Игорь Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ степени)
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Отметим, что большинство из них стали триумфаторами III Европейских игр, прошедших этим летом в Кракове. Тогда Украина получила 21 золотую награду и заняла третье итоговое место в медальном зачете. Еще почти 40 спортсменов получили медаль "За труд и доблесть".